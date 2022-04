11ème Festival de Cinéma Jeune Public Cinéma Pierre Richard Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan

11ème Festival de Cinéma Jeune Public Cinéma Pierre Richard, 27 avril 2022, Gruissan. 11ème Festival de Cinéma Jeune Public

Cinéma Pierre Richard, le mercredi 27 avril à 09:00

Dans le cadre du Festival de Cinéma Jeune Public, organisé par l’ACCILR (Association des Cinémas et Circuits Itinérants Art & Essai du Languedoc-Roussillon), Ciném’Aude propose un programme de films et d’ateliers adaptés aux enfants (dès 3 ans), le mercredi 27 avril 2022 au cinéma Pierre Richard de 9h à 20h30.

Films payants. Ateliers gratuits dont 1 sur réservation après le film C’est Magic.

Une formidable sélection de films avec des ateliers à faire découvrir aux enfants, dès 3 ans. Cinéma Pierre Richard av de la douane Gruissan Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Gruissan Autres Lieu Cinéma Pierre Richard Adresse av de la douane Ville Gruissan lieuville Cinéma Pierre Richard Gruissan Departement Aude

Cinéma Pierre Richard Gruissan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gruissan/

11ème Festival de Cinéma Jeune Public Cinéma Pierre Richard 2022-04-27 was last modified: by 11ème Festival de Cinéma Jeune Public Cinéma Pierre Richard Cinéma Pierre Richard 27 avril 2022 Cinéma Pierre Richard Gruissan Gruissan

Gruissan Aude