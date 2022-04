11ème édition Festival 360 degrès de danse 2022 Théâtre Espace Paris Plaine, 21 mai 2022, .

11ème édition Festival 360 degrès de danse 2022

Théâtre Espace Paris Plaine, le samedi 21 mai à 19:30

**11e ÉDITION DU FESTIVAL 360° DE DANSE** **2022** Une édition placée sous le signe du métissage et de la complémentarité des styles Pour cette nouvelle édition, les directeurs artistiques Éva et Gilles Alonzo vous proposent de venir découvrir une toute nouvelle programmation où se succéderont sur scène deux styles de danse, chacune interprétée par deux compagnies toutes aussi talentueuses les unes que les autres : La Cie Mariana Collado & Lucio A Baglivo – **Danse Flamenco – Théâtre – cirque** – présente : MyL Chorégraphes et interprètes : Mariana Collado y Lucio A Baglivo La Cie Poème d’un jour – **Danse Contemporaine** – présente : Le chemin Chorégraphe : Éva Alonzo – Interprètes : Andrea Brendel, Teodora Fornari, Kévin Franc, Sarjo Sankareh, Timothée Isnard et Éva Alonzo – En confrontant ainsi des univers de danse très différents, le Festival 360° de danse ambitionne de renouveler chaque année le regard sur la pratique actuelle, les filiations et l’histoire de cet Art visuel en perpétuel mouvement, en perpétuel mutation… du corps dansé au corps regardé. **Amateurs ou curieux, jeunes publics ou assidus, tous seront conquis par la programmation de cette 10ème édition riche en talents, en authenticité de style, de culture et de genre.**

une place achetée = une place offerte

Le Festival 360° de danse réunit, tous les ans, sur une seule et même scène plusieurs styles de danse et plusieurs horizons culturels, à Paris.

Théâtre Espace Paris Plaine 13 rue du général Guillaumat Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris



