11ème edition du Printemps des Lavoirs Morienval

Oise

11ème edition du Printemps des Lavoirs Morienval, 18 mai 2022, Morienval.

2022-05-18 – 2022-05-18

Morienval Oise Morienval Du 21 mai au 18 juin, profitez des différentes balades et animations 21 mai – MORIENVAL : 15h30 Balade buissonnière avec Alain Poirée, conteur, accompagné de Fred Tellier, musicien, entre les 3 lavoirs du bourg. 26 mai – FEIGNEUX et FRESNOY-LA-RIVIERE : 15h00 Balade commentée par Jean Philippe Bonnel, au départ de l’église de Pondron, arrivée au lavoir.

Morienval

