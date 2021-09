Vétraz-Monthoux Vétraz-Monthoux Haute-Savoie, VETRAZ MONTHOUX 11ème édition du Festival Rêves de Montagnes Vétraz-Monthoux Vétraz-Monthoux Catégories d’évènement: Haute-Savoie

11ème édition du Festival Rêves de Montagnes Vétraz-Monthoux, 4 octobre 2021, Vétraz-Monthoux. 11ème édition du Festival Rêves de Montagnes 2021-10-04 19:30:00 19:30:00 – 2021-10-08 Maison Communale Albert-Roguet 25 route Hauteville

Vétraz-Monthoux Haute-Savoie Vétraz-Monthoux “Rêve de Montagnes” est un festival dédié aux films sur la montagne dans sa totalité : entre films animaliers, exploits d’alpinistes hors-norme, escalades ou ascensions de sommets mythiques ; la montagne sous tous ses aspects. manifestations@vetraz-monthoux.fr +33 4 50 37 32 09 http://www.vetraz-monthoux.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-20 par Office de Tourisme des Monts de Genève

Lieu Vétraz-Monthoux Adresse Maison Communale Albert-Roguet 25 route Hauteville Ville Vétraz-Monthoux