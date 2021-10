11ÈME ÉDITION DU FESTIVAL NATURALISTE – “IMAGES ET FAUNE SAUVAGE” Les Garennes sur Loire, 29 janvier 2022, Les Garennes sur Loire.

Invité d’honneur : Dominique Descognets, garennois, sculpteur sur bois et métal, habitué du festival.

Le photographe Louis Marie Préau viendra exposer et dédicacer son nouveau livre “Loire Nature”. Les photographes historiques Joël Préau et Marc Pihet seront également présents.

2 séances de projection seront organisées, avec notamment : “Sur le territoire du Lynx” de Vincent Primault et Carmen Munoz Pastor – 31min et “Au delà du désert” de François Breau – 30min

Retrouvez sur place un bar avec boissons diverses et pâtisseries maison !

Le Festival nature de la région angevine “Images & Faune Sauvage” fête sa 11ème édition !

festival.image.nature@gmail.com +33 6 03 24 07 23 https://imagesetfaunesauvage.wixsite.com/nature

