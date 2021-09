11ème édition du Festival FReDD Le Moulin de Roques, 2 octobre 2021, Roques.

Programme de la journée : **10h – Projection de films Jeune Public** Projection de 9 courts-métrages animés, proposant un regard ludique et accessible sur l’écologie et les enjeux de la crise climatique actuelle. **Tables rondes et rencontres** 11h – Formation, universités et grandes écoles, vraiment en mutation pour la transition écologique ? 15h30 – Financement de la transition écologique, une question de fin ou de moyen ? **11h30 – Projection du documentaire “Nourrir le changement” de C.Montocchio** Ce documentaire dynamique est une rencontre aux quatre coins du globe avec celles et ceux qui cherchent des améliorations aux systèmes alimentaires agro-industriels. La réalisatrice sera présente. **12h -15h – Concert et restauration** _- GROUPE « LAZÄRR »_ Electro Organique instrumentale aux influences multiples (musiques du monde, Jazz, electro pop…). Les deux artistes producers (Babylon Circus, TSF, Les ptits t’hommes) mixent en live toutes sortes d’ instruments acoustiques avec des sonorités électroniques. Entre titres bien calibrés et improvisations maitrisées ils entraînent le public avec eux dans une transe communicative ! _- FOOD TRUCK “TERRA BOCA”_ Restauration végétarienne, itinérante, responsable et locale : Street Food, bar à jus, bar à salades **15h – Projection de “Pyrale” de R.Gaucherand** Ce film de fiction est une trêve de tendresse au coeur de la tourmente. Eté 2016, la Drôme est en proie à une invasion de papillons pyrales, forçant les habitants à se calfeutrer chez eux une fois la nuit tombée. Au même moment, Lou, 18 ans, découvre son attirance pour son amie Sam. **17h – Projection de “Tresse de vie” de M.Trabucchi** Tresses de vie est une expédition dévoilant la biodiversité méconnue des rivières alpines ainsi que les dégradations qu’elles subissent au fil du temps, principalement dues aux activités humaines, modifiant leurs morphologies et l’habitat des espèces. Le réalisateur sera présent. **Gratuit / Ouvert à tous / Buvette et restauration (bio & locale) sur place tout au long de la journée** [En savoir plus sur FReDD](https://blogs.univ-tlse2.fr/fredd/) Programme du Festival : [https://fr.calameo.com/read/0047184078caef386cb7c](https://fr.calameo.com/read/0047184078caef386cb7c)

Gratuit

A l’occasion de cette 11ème édition, le Festival FReDD propose une journée en partenariat avec le Moulin. Rendez-vous pour une journée exceptionnelle sous le signe de la transition écologique !

