Finistère Le 11ème Festival des Libertés et des droits humains aura lieu du 31 janvier au 7 février 2023. Organisé par la Ligue des droits de l’homme. Une vingtaine de films récents souvent en avant-première seront présentés sur les thèmes suivants : l’écologie, les demandeurs d’asile, la détention, la violence faite aux femmes, les problèmes

de société (démocratie, revendication, évasion fiscale), les problèmes politiques au Moyen-Orient, et le devoir de

Des débats sont organisés. Retrouver le programme complet ici : www.cine-studios.fr/evenement/282_1674150558.pdf (ou directement sur le site des Studios). +33 2 98 46 25 58 https://www.cine-studios.fr/

