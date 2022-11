11ÈME ÉDITION DE LA MARCHE DES ILLUMINATIONS Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

11ÈME ÉDITION DE LA MARCHE DES ILLUMINATIONS
Remiremont, 10 décembre 2022

Dans les rues de la Ville Remiremont Vosges

2022-12-10 16:30:00 16:30:00 – 2022-12-10 17:30:00 17:30:00 Remiremont

Vosges 1 EUR La Marche des Illuminations est un parcours pédestre au sein de la ville de Remiremont pour faire découvrir les belles illuminations des fêtes de fin d’année dans un esprit de détente et de convivialité. Les inscriptions et départs auront lieu de 16h30 h à 17h30 au Centre Culturel, rue de la Franche Pierre.

La participation est de 1 € par personne à partir de 10 ans + 1€ pour la consigne.

Après une agréable balade qui scintillera de mille feux, une excellente soupe chaude sera offerte à l’arrivée.

Cette marche est organisée par le Club Vosgien de Remiremont.

Le Marché de Noël sera ouvert jusqu’à 21h ! https://www.clubvosgienremiremont.fr/ Remiremont

