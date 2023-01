11e randonnée VTT et pédestre à Vasles “Au cœur de Gâtine” Vasles Vasles Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Organisé par le Club Cyclo Rando du pays Ménigoutais

Accueil et inscription de 8h à 10h Parcours :

VTT environ 25 , 40 et 50 Km (air de lavage VTT)

Marche environ 8 , 13 et 17 Km Café, brioche offert au départ

Ravitaillement à mi parcours

