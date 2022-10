11e Rando Challenge Vigoux Vigoux Catégories d’évènement: Indre

Indre Vigoux 15 EUR 15 Rallye randonnée en 2 équipes de 2 à 4 personnes avec questions le long des parcours. 2 niveaux de difficulté: découverte (parcours balisé et racé sur carte IGN) et Expert (parcours non balisé mais tracé sur carte IGN). Lots à gagner, pot de l’amitié. Randonnée sur la journée. expérience ludique et conviviale. Rallye randonnée en équipe. +33 2 54 35 55 63 ©PNR Brenne – VLM

