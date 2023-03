11e Printemps de l’économie Conseil économique social et environnemental Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

11e Printemps de l’économie Conseil économique social et environnemental, 5 avril 2023, Paris. Du mercredi 05 avril 2023 au vendredi 07 avril 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 19h30

Inscriptions de groupes : https://www.printempsdeleco.fr/programme

« Action ! L'heure de l'engagement » : le Printemps de l'économie revient pour sa 11e édition, du mercredi 5 au vendredi 7 avril 2023 à Paris, dans un format hybride présentiel et en ligne. 24 conférences-tables rondes qui se tiendront dans le cadre unique et prestigieux du Conseil Economique Social et Environnemental.

Toujours animé par la même conviction d'offrir un décryptage des enjeux économiques contemporains à tous les publics, le Printemps de l'économie revient pour sa 11e édition, du mercredi 5 au vendredi 7 avril 2023 à Paris, dans un format hybride présentiel et en ligne. 3 journées et 24 conférences qui se tiendront dans le cadre unique et prestigieux du Conseil Economique Social et Environnemental autour du thème : « Action ! L'heure de l'engagement ? »

Né de la nécessité de dissiper la frontière entre l'économie et le grand public, le Printemps de l'économie réunit d'année en année toujours plus de participants (15000 participants en 2022 dont 65% de jeunes et 340000 vues sur la chaine youtube). Les 24 conférences, qui se tiendront toutes pour la première fois au CESE, sont l'occasion de réunir chercheur(e)s, acteur(e)s de l'économie, politiques et journalistes autour d'un thème phare : « Action ! L'heure de l'engagement ? ».

Conseil économique social et environnemental
9 place d'Iéna
75016 Paris

