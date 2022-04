11e Festival de la Céramique Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Catégories d’évènement: Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne Marché potier avec plus de 35 céramistes installés dans le verger du Couvent, workshop, cuisson, atelier modelage gratuit, conférences, films, exposition de céramique… Concert le samedi soir. Restauration avec des produits locaux et buvette sur place. lecouventdetreigny89@orange.fr Marché potier avec plus de 35 céramistes installés dans le verger du Couvent, workshop, cuisson, atelier modelage gratuit, conférences, films, exposition de céramique… Concert le samedi soir. Restauration avec des produits locaux et buvette sur place. Le Couvent de Treigny 4-8 rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

