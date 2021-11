Franqueville-Saint-Pierre Espace culturel Bourvil Franqueville-Saint-Pierre, Seine-Maritime 11e édition Sang pour Sang Polar Espace culturel Bourvil Franqueville-Saint-Pierre Catégories d’évènement: Franqueville-Saint-Pierre

Cette 11e édition du Salon Sang pour Sang Polar est sur le thème “au féminin” avec Danielle Thiéry comme Marraine. 30 auteurs de polar dont 18 femmes seront présents : Anne Sara, Mathieu Bertrand, Christine Casuso, Magali Chacornac-Rault, Christine Chaumartin, Christine Cloos, Magali Collet, Olivier Coulbeaux, Sacha Erbel, Véronique de Haas, Christian Guillerme, Yves Laurent, Lorraine Letournel Laloue, Martin Long, Romain R. Martin, Marc S. Masse, Gilles Milo-Vaceri, Daphné Milpiet, Sylvain Moraillon, Cécile Pellault, Clarence Pitz, Danielle-Marie Poret, JC Royere, Chris Simon, Jérôme Sublon, Sébastien Théveny, Nelly Topscher, Valérie Valeix, Isabelle Villain **Le prix Sang pour Sang Polar 2021** sera annoncé à 12h dimanche 14 novembre 2021 **Exposition** “Des femmes dans le polar” Conférence : Danielle Thiéry donnera une conférence sur le thème “Polar, de la réalité à la fiction” Samedi 13 novembre à 18h Hôtel de Ville Franqueville-Saint-Pierre Entrée libre sur réservation à [com.culture@franquevillesaintpierre.com](mailto:com.culture@franquevillesaintpierre.com) [Détail du programme](https://fr.calameo.com/read/0060904798b1db1130199) [Plus d’informations sur le site de la Ville](https://www.franquevillesaintpierre.com/salon-sang-pour-sang-polar)

Entrée libre

Pour cette 11e édition du salon Sang pour Sang Polar de Franqueville-Saint-Pierre, la Ville accueille 30 auteurs sur le thème “au féminin” avec Danielle Thiéry comme marraine de l’édition Espace culturel Bourvil 5 Allée Jacques Offenbach Franqueville-Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre Seine-Maritime

