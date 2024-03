11e édition de Tous au compost ! Marseille 8e Arrondissement, samedi 23 mars 2024.

11e édition de Tous au compost ! Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Événement organisé par le Réseau Compost Citoyen, cette nouvelle édition de Tous au Compost! propose de nombreuses animations pour tout savoir sur le compostage et la valorisation des déchets de jardin, des gestes simples et utiles pour la planète.

Lundi 27 mars de 14h à 17h

Adresse 108 traverse Prat 8e



Animation pédagogique par Les fadas Bucoliques pour donner les bases théoriques et d’entretien d’un site de compostage partagé.

Connaître les différentes pratiques pour la gestion des bacs surveillance thermométrique, brassage à la fourche et/ou au bras compost, une manœuvre de retournement est possible selon le timing avec des commentaires. Expliquer la gestion du site selon l’état d’évolution de la matière. Enfin, visite du jardin partagé des Fadas bucoliques pour clore l’après midi.

Sur inscription en ligne www.facebook.com/les.fadas.bucoliques/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-04-05

108 Traverse Prat 13008

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement 11e édition de Tous au compost ! Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille