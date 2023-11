Blind Test en famille 11bis Felix Gras Saint-Rémy-de-Provence, 17 novembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

La Maison de la jeunesse organise le vendredi 17 novembre, à partir de 19h, une soirée blind test en famille..

2023-11-17 19:00:00

11bis Felix Gras Maison de la Jeunesse

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Maison de la Jeunesse is organising a family blind test evening on Friday 17 November, starting at 7pm.

La Maison de la Jeunesse organiza una velada familiar de prueba a ciegas el viernes 17 de noviembre, a partir de las 19.00 horas.

Das Haus der Jugend organisiert am Freitag, den 17. November, ab 19 Uhr einen Blindtest-Abend für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-11-03 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles