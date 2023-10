UN PLAT, UN PARTAGE 11bis avenue de Verdun Le Thillot, 13 octobre 2023, Le Thillot.

Le Thillot,Vosges

Chacun apporte un plat de sa région, de son pays, pour partager et échanger ses connaissances. Entrée libre, tout public.. Tout public

Vendredi 2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-13 . 0 EUR.

11bis avenue de Verdun Médiathèque du Thillot

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est



Everyone brings a dish from their own region or country, to share and exchange knowledge. Admission free, all ages.

Cada uno trae un plato de su región o país para compartir e intercambiar conocimientos. Entrada gratuita, todas las edades.

Jeder bringt ein Gericht aus seiner Region oder seinem Land mit, um sein Wissen zu teilen und auszutauschen. Freier Eintritt, für jedes Publikum.

