Marche gourmande 11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines, 6 août 2023, Sainte-Croix-aux-Mines.

Sainte-Croix-aux-Mines,Haut-Rhin

Une petite marche le matin à partir de 10h accessible à tous vous ouvrira l’appétit. Vous trouverez un stand « apéro » sur le parcours où vous pourrez déguster quelques amuse-bouche et boissons non alcoolisées d’ici et d’ailleurs..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 13:00:00. EUR.

11a rue Maurice Burrus

Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est



A short walk in the morning from 10am, open to all, will whet your appetite. You’ll find an « apéro » stand along the route, where you can sample some local and international snacks and non-alcoholic drinks.

Un breve paseo por la mañana a partir de las 10, abierto a todos, le abrirá el apetito. Habrá un puesto de aperitivos a lo largo de la ruta, donde podrá disfrutar de una selección de tentempiés locales e internacionales y bebidas sin alcohol.

Ein kleiner Spaziergang am Morgen ab 10 Uhr, der für alle zugänglich ist, wird Ihren Appetit anregen. Auf der Strecke finden Sie einen « Aperitifstand », an dem Sie einige Häppchen und alkoholfreie Getränke von hier und anderswo probieren können.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de tourisme du Val d’Argent