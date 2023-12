Exposition low-tech 11a rue des glenan Plouédern Catégories d’Évènement: Finistère

2024-01-20 10:00:00

2024-01-27 16:30:00. Venez découvrir l'exposition low tech et son « lavelo » tu pédales, ça lave c'est génial ! C'est quoi la low-tech ?

La mise en œuvre de technologies simples, peu onéreuses, accessibles à tous et facilement réparables, faisant appel à des moyens courants et localement disponibles (dont la réutilisation ou le recyclage d’objets et/ou de matériaux usuels). .

11a rue des glenan Recyclerie Le TriPorteur

Plouédern 29800

