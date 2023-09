Jeux pour tous et pique-nique dans les vignes au Domaine Jas Monges 1198 RD57 Trets, 22 octobre 2023, Trets.

Trets,Bouches-du-Rhône

A l’occasion du Fascinant Week-End, le Domaine Jas Monges vous accueille pour pique-niquer et profiter d’une journée ludique qui saura ravir petits et grands..

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. .

1198 RD57 Domaine Jas Monges

Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the occasion of Fascinant Week-End, Domaine Jas Monges welcomes you to picnic and enjoy a fun-filled day that will delight young and old alike.

En el marco del Fin de Semana Fascinante, el Domaine Jas Monges le invita a un picnic y a una jornada lúdica que hará las delicias de grandes y pequeños.

Anlässlich des Fascinant Week-End empfängt Sie die Domaine Jas Monges zu einem Picknick und genießt einen spielerischen Tag, der Groß und Klein begeistern wird.

Mise à jour le 2023-09-11 par Provence Tourisme