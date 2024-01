Roc d’Azur 1196 Boulevard de la Mer Fréjus, mercredi 9 octobre 2024.

Fréjus Var

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-09

fin : 2024-10-13

Depuis 1984 et la toute première édition organisée par Stéphane Hauvette avec 7 concurrents, le Roc d’Azur n’a cessé de grandir, rassemblant désormais plus de 20 000 participants, 300 exposants et 150 000 visiteurs sur 5 jours !

1196 Boulevard de la Mer Base Nature François Léotard

Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-05