Fête de la laine 1190 Lieu-dit Serraust Lasseube, 21 juillet 2023, Lasseube.

Lasseube,Pyrénées-Atlantiques

Portes ouvertes: Fête de la laine

-Démonstration de tonte et de tri de la laine

-Ateliers: Vannerie (sans réservation), mon herbier imprimé sur tissu (atelier sur participation payante libre)

-Artisanat local: céramique de Cécile, Vannerie de Didier, Teinture végétale avec 36 Z’art, Laine Mohair, Maison de la chataigne béarnaise..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 18:00:00. EUR.

Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Open House: Wool Festival

-Demonstration of wool shearing and sorting

-Workshops: Basketry (no reservation necessary), my herbarium printed on fabric (free workshop)

-Local crafts: Cécile’s ceramics, Didier’s basketry, vegetable dyeing with 36 Z’art, Mohair wool, Maison de la chataigne béarnaise.

Jornada de puertas abiertas: Fiesta de la lana

-Demostración de esquileo y clasificación de lana

-Talleres: Cestería (sin reserva previa), mi herbario impreso en tela (taller gratuito)

-Artesanía local: cerámica de Cécile, cestería de Didier, teñido vegetal con 36 Z’art, lana de mohair, Maison de la chataigne béarnaise.

Tag der offenen Tür: Wollfest

-Vorführung der Wollschur und -sortierung

-Workshops: Korbflechten (ohne Reservierung), Mein Herbarium auf Stoff gedruckt (Workshop mit kostenpflichtiger Teilnahme)

-Lokales Kunsthandwerk: Keramik von Cécile, Korbflechten von Didier, Pflanzenfärben mit 36 Z’art, Mohairwolle, Maison de la chataigne béarnaise (Haus der bearnaischen Kastanie).

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn