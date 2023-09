Marché des producteurs et artisans 119 rue du Maréchal Foch Châtenois, 1 septembre 2023, Châtenois.

Châtenois,Bas-Rhin

Plus d’une dizaine de producteurs et artisans bio, locaux, artisanaux, de la ferme, de saison et en circuit court..

2023-09-01 fin : 2023-10-31 19:00:00. EUR.

119 rue du Maréchal Foch

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



More than a dozen producers and craftsmen organic, local, craft, farm, seasonal and short circuit.

Más de una docena de productores y artesanos ecológicos, locales y artesanales, de la granja, de temporada y de circuito corto.

Mehr als ein Dutzend biologische, lokale, handwerkliche, vom Bauernhof stammende, saisonale Produzenten und Handwerker mit kurzen Vertriebswegen.

