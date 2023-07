Cet évènement est passé Marché du terroir et concert 119 rue du Maréchal Foch Châtenois Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Marché du terroir et concert
119 rue du Maréchal Foch Châtenois
Marché de produits locaux, buvette, petite restauration et concert de 17h à 21h.

Local produce market, refreshments, snacks and concert from 5pm to 9pm
Mercado con productos locales, refrescos, aperitivos y un concierto de 17.00 a 21.00 horas
Markt mit lokalen Produkten, Getränkestand, kleine Snacks und Konzert von 17 bis 21 Uhr

