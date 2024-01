La Marbrerie – EXPLOsition de Violette ROULIN 119 Rue du Général de Gaulle Trouville-sur-Mer, samedi 3 février 2024.

Trouville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 10:00:00

fin : 2024-02-03 13:00:00

Nouvelle galerie d’art à Trouville-sur-Mer, découvrez la nouvelle exposition de La MarbRErie !

Pour célébrer ses 90 ans, Violette vous présente toutes ses créations : fruits de son imagination débordante de vitalité et d’influences ethniques et ensoleillées.

Galerie ouverte les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h à 18h (et sur RDV).

119 Rue du Général de Gaulle La Marbrerie

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie armelle.gandossi@wanadoo.fr



