La Marbrerie – Exposition d'Eléonore Klarwein

Trouville-sur-Mer,Calvados

Nouvelle galerie d’art à Trouville-sur-Mer, découvrez la nouvelle exposition de La MarbRErie !

La Marbrerie expose Eléonore Klarwein, du 1er au 30 décembre.

Pourquoi Eléonore Klarwein est-elle encore si présente dans nos souvenirs si personnels ? Après plusieurs décennies de son arrêt volontaire du cinéma, parce que sa moue de Diabolo Menthe ne nous a jamais quittés. Sa part d’enfance est toujours dans son regard, son côté rock’n’roll et réservé de la vie séduit tout le monde. Eléonore est une combattante, une solitaire, une artiste. Ses parents eux-mêmes artistes, son père peintre Mati Klarwein et sa mère styliste, également peintre, Sofi Bollack, lui ont transmis le goût de la liberté, la passion de la peinture et du dessin. Aujourd’hui Eléonore Klarwein a décidé de se consacrer à la peinture et au dessin. L’exposition dévoile des dessins originaux, un style à la fois fluide, fort, enfantin, étrange. Des dessins qui expriment ses émotions instinctives et une sensibilité sur quelques traits qui claquent comme un coup de fouet. Une expression plus personnelle : traces des monstres de l’adolescence, rêveries de l’enfance, voyages, père absent, excentricité de sa mère, mais aussi violence de l’actualité, absurdité du monde, rapports hommes/femmes et plus encore…

“Y a tes rêves et tes secrets Tous ces mots que tu n’dis jamais”

> Jours et horaires d’ouverture : les mercredis, de 11h à 13h et les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 11h à 13h et de 15h à 19h..

119 Rue du Général de Gaulle La Marbrerie

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



New art gallery in Trouville-sur-Mer, discover La MarbRErie’s new exhibition!

La Marbrerie exhibits Eléonore Klarwein, from December 1 to 30.

Why is Eléonore Klarwein still so present in our personal memories? After several decades of voluntary retirement from the cinema, because her Diabolo Menthe pout has never left us. Her childlike side is still in her eyes, and her rock?n?roll, reserved side of life appeals to everyone. Eléonore is a fighter, a loner, an artist. Her artist parents, her painter father Mati Klarwein and her stylist mother Sofi Bollack, also a painter, passed on to her a taste for freedom and a passion for painting and drawing. Today, Eléonore Klarwein has decided to devote herself to painting and drawing. The exhibition reveals her original drawings, in a style that is at once fluid, strong, childlike and strange. Drawings that express her instinctive emotions and a sensitivity to a few strokes that snap like a whip. A more personal expression: traces of the monsters of adolescence, childhood reveries, travel, an absent father, her mother’s eccentricity, but also the violence of current events, the absurdity of the world, male/female relationships and more?

there are your dreams and your secrets, all those words you never say?

> Opening times: Wednesdays, 11am to 1pm; Thursdays, Fridays, Saturdays and Sundays, 11am to 1pm and 3pm to 7pm.

Nueva galería de arte en Trouville-sur-Mer, ¡descubra la nueva exposición de La MarbRErie!

La Marbrerie expone la obra de Eléonore Klarwein del 1 al 30 de diciembre.

¿Por qué Eléonore Klarwein sigue tan presente en nuestra memoria personal? Después de varias décadas de su retirada voluntaria del cine, porque su mohín de Diabolo Menthe nunca nos ha abandonado. Su lado infantil sigue estando en sus ojos, y su lado rockero y reservado de la vida atrae a todo el mundo. Eléonore es una luchadora, una solitaria, una artista. Sus artísticos padres, su padre pintor Mati Klarwein y su madre estilista Sofi Bollack, también pintora, le han transmitido el gusto por la libertad y la pasión por la pintura y el dibujo. Hoy, Eléonore Klarwein ha decidido dedicarse a la pintura y el dibujo. La exposición presenta sus dibujos originales, con un estilo a la vez fluido, fuerte, infantil y extraño. Dibujos que expresan sus emociones instintivas y una sensibilidad de pocos trazos que chasquean como un látigo. Una expresión más personal: huellas de los monstruos de la adolescencia, ensoñaciones infantiles, viajes, un padre ausente, la excentricidad de su madre, pero también la violencia de la actualidad, el absurdo del mundo, las relaciones hombre/mujer y mucho más?

ahí están tus sueños y tus secretos ¿Todas esas palabras que nunca dices?

> Horario: miércoles, de 11.00 a 13.00 h, y jueves, viernes, sábados y domingos, de 11.00 a 13.00 h y de 15.00 a 19.00 h.

Neue Kunstgalerie in Trouville-sur-Mer, entdecken Sie die neue Ausstellung von La MarbRErie!

La Marbrierie stellt Eléonore Klarwein aus, vom 1. bis 30. Dezember.

Warum ist Eléonore Klarwein in unseren so persönlichen Erinnerungen noch immer so präsent? Nach mehreren Jahrzehnten ihres freiwilligen Ausscheidens aus dem Filmgeschäft, weil ihr Diabolo-Minz-Schmollmund uns nie verlassen hat. Ihr Teil der Kindheit ist immer noch in ihrem Blick, ihre Rock?n?Roll-Seite und die Zurückhaltung des Lebens verführen alle. Eléonore ist eine Kämpferin, eine Einzelgängerin und eine Künstlerin. Ihre Eltern, die selbst Künstler sind, ihr Vater, der Maler Mati Klarwein, und ihre Mutter, die Modedesignerin und ebenfalls Malerin Sofi Bollack, haben ihr den Geschmack der Freiheit und die Leidenschaft für das Malen und Zeichnen vermittelt. Heute hat Eléonore Klarwein beschlossen, sich der Malerei und dem Zeichnen zu widmen. Die Ausstellung enthüllt ihre Originalzeichnungen, einen Stil, der gleichzeitig flüssig, stark, kindlich und seltsam ist. Zeichnungen, die ihre instinktiven Emotionen und eine Sensibilität für einige Striche ausdrücken, die wie ein Peitschenschlag knallen. Ein persönlicherer Ausdruck: Spuren der Monster der Adoleszenz, Träumereien der Kindheit, Reisen, der abwesende Vater, die Exzentrik seiner Mutter, aber auch die Gewalt der Aktualität, die Absurdität der Welt, die Beziehungen zwischen Männern und Frauen und vieles mehr?

es gibt deine Träume und deine Geheimnisse, all diese Worte, die du nie sagst

> Öffnungszeiten: Mittwochs von 11:00 bis 13:00 Uhr und donnerstags, freitags, samstags und sonntags von 11:00 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00 Uhr.

