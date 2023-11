La Marbrerie – Exposition de Soisem 119 Rue du Général de Gaulle Trouville-sur-Mer, 11 novembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Nouvelle galerie d’art à Trouville-sur-Mer, découvrez la nouvelle exposition de La MarbRErie !

La Marbrerie expose Poline Pims !

Du 11 au 26 novembre.

Jours et horaires d’ouverture : les samedis et dimanches, de 10h à 19h.

2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-11 19:00:00. .

119 Rue du Général de Gaulle La Marbrerie

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



New art gallery in Trouville-sur-Mer, discover La MarbRErie’s new exhibition!

La Marbrerie exhibits Poline Pims!

From November 11 to 26.

Opening hours: Saturdays and Sundays, 10 am to 7 pm

Nueva galería de arte en Trouville-sur-Mer, ¡descubra la nueva exposición de La MarbRErie!

¡La Marbrerie expone a Poline Pims!

Del 11 al 26 de noviembre.

Horario: sábados y domingos, de 10.00 a 19.00 h

Neue Kunstgalerie in Trouville-sur-Mer, entdecken Sie die neue Ausstellung von La MarbRErie!

La Marbrerie stellt Poline Pims aus!

Vom 11. bis 26. November.

Tage und Öffnungszeiten: samstags und sonntags, 10:00-19:00 Uhr

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité