La Marbrerie – Exposition de Soisem 119 Rue du Général de Gaulle Trouville-sur-Mer, 29 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Nouvelle galerie d’art à Trouville-sur-Mer, découvrez la nouvelle exposition de La MarbRErie !

La Marbrerie expose la peintre et illustratrice Françoise Moreau, dit Soisem.

Née à Enghien-les-Bains en 1963, elle travaille pour l’édition jeunesse, la presse adulte pour la création de peinture depuis 1990. Adolescente, Soisem a habité une maison, pas comme les autres. C’était une maison d’une facture très moderne, avec des grands volumes, qui lui faisait voir la vie autrement. Ce qui l’a influencée dans ses premiers travaux. Elle en garde aujourd’hui un goût pour les lieux atypiques. En 1990, elle a illustré une douzaine de romans pour Hachette jeunesse et des albums pour les éditeurs Gulf Stream et Belin, quelques huit livres bilingues pour Ipagine, puis 80 portraits de bluesman pour des encyclopédie des éditions Atlas. Elle dessine pour la presse adulte : Le Monde, Courrier Cadres, Le Parisien, Les Échos, Version Femina, Banque Magazine, SVM, Mac, Travail et Magazine, I comme Info, MGEN, Investir Magazine… En 2002, elle réalise pour Amnesty international, d’après la déclaration des Droits de l’Homme, un calendrier et une série de cartes de vœux dans un graphisme inspiré de l’art africain et de Mondrian. Depuis 2013, l’artiste consacre son temps à la peinture acrylique et s’intéresse aux univers actuels qu’ils soient matérialistes, littéraires ou culturels. Ses toiles représentent des personnages hors du commun dans des univers du quotidien. En 2015, l’artiste est invitée au musée de l’illustration jeunesse à Moulins pour une résidence de création. En 2020, la maison familiale a été vendue et tous ses souvenirs avec elle. L’artiste part s’installer à Trouville-sur -Mer, elle commence à peindre des natures mortes toujours avec son style, naïf, aux frontières de couleurs tranchées. Elle vit dans un univers onirique, fantasmagorique, bien réel et pourtant aux compositions pas tout à fait réalistes.

Du 20 octobre au 4 novembre

Jours et horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche de 10h-12h et de 15h-19h.

119 Rue du Général de Gaulle La Marbrerie

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



New art gallery in Trouville-sur-Mer, discover La MarbRErie’s new exhibition!

From October 20 to November 4, discover a new exhibition dedicated to Trouville artist and illustrator Soisem!

Opening hours: Fridays, Saturdays and Sundays, 3pm to 7pm

Nueva galería de arte en Trouville-sur-Mer, ¡descubra la nueva exposición de La MarbRErie!

La Marbrerie expone la obra de la pintora e ilustradora Françoise Moreau, conocida como Soisem.

Nacida en Enghien-les-Bains en 1963, trabaja desde 1990 para la edición infantil y la prensa para adultos. Cuando era adolescente, Soisem vivía en una casa que no se parecía a ninguna otra. Era una casa muy moderna, con grandes volúmenes, que le hizo ver la vida de otra manera. Esto influyó en sus primeros trabajos. Hoy conserva el gusto por los lugares atípicos. En 1990, ilustró una docena de novelas para Hachette jeunesse y álbumes para las editoriales Gulf Stream y Belin, unos ocho libros bilingües para Ipagine y 80 retratos de bluesman para enciclopedias publicadas por Atlas. Dibuja para la prensa adulta: Le Monde, Courrier Cadres, Le Parisien, Les Echos, Version Femina, Banque Magazine, SVM, Mac, Travail et Magazine, I comme Info, MGEN, Investir Magazine? En 2002, realizó un calendario y una serie de tarjetas de felicitación para Amnistía Internacional, basados en la Declaración de los Derechos Humanos e inspirados en el arte africano y Mondrian. Desde 2013, la artista se dedica a la pintura acrílica, interesándose por el mundo materialista, literario y cultural actual. Sus lienzos representan personajes insólitos en mundos cotidianos. En 2015, la artista fue invitada al Musée de l’Illustration Jeunesse de Moulins para una residencia creativa. En 2020, la casa familiar se vendió, y con ella todos sus recuerdos. La artista se traslada a Trouville-sur-Mer, donde comienza a pintar bodegones en su habitual estilo naif, con sus marcados bordes de color. Vive en un mundo onírico y fantasmagórico, muy real pero con composiciones que no son del todo realistas.

Del 20 de octubre al 4 de noviembre

Horario: de miércoles a domingo, de 10.00 a 12.00 h. y de 15.00 a 19.00 h

Neue Kunstgalerie in Trouville-sur-Mer, entdecken Sie die neue Ausstellung von La MarbRErie!

La Marbrierie stellt die Malerin und Illustratorin Françoise Moreau, genannt Soisem, aus.

Sie wurde 1963 in Enghien-les-Bains geboren und arbeitet seit 1990 für Kinder- und Jugendverlage sowie für die Erwachsenenpresse als Malerin. Als Teenager wohnte Soisem in einem Haus, das nicht wie alle anderen war. Es war ein sehr modern gestaltetes Haus mit großen Räumen, das sie das Leben anders sehen ließ. Dies beeinflusste sie bei ihren ersten Arbeiten. Bis heute hat sie eine Vorliebe für atypische Orte. 1990 illustrierte sie ein Dutzend Romane für Hachette jeunesse und Alben für die Verlage Gulf Stream und Belin, einige acht zweisprachige Bücher für Ipagine und 80 Porträts von Bluesman für Enzyklopädien des Atlas-Verlags. Sie zeichnet für die Erwachsenenpresse: Le Monde, Courrier Cadres, Le Parisien, Les Échos, Version Femina, Banque Magazine, SVM, Mac, Travail et Magazine, I comme Info, MGEN, Investir Magazine? 2002 entwarf sie für Amnesty International einen Kalender und eine Reihe von Grußkarten nach der Menschenrechtserklärung, deren Design von afrikanischer Kunst und Mondrian inspiriert ist. Seit 2013 widmet der Künstler seine Zeit der Acrylmalerei und interessiert sich für aktuelle Welten, seien sie materialistisch, literarisch oder kulturell. Seine Gemälde zeigen außergewöhnliche Charaktere in alltäglichen Welten. Im Jahr 2015 wurde die Künstlerin für einen Schaffensaufenthalt in das Musée de l’illustration jeunesse in Moulins eingeladen. Im Jahr 2020 wurde das Familienhaus verkauft und mit ihm alle ihre Erinnerungen. Die Künstlerin zog nach Trouville-sur-Mer und begann, Stillleben zu malen, immer in ihrem eigenen, naiven Stil mit scharfen Farbgrenzen. Sie lebt in einem Traum- und Fantasieuniversum, das sehr real ist und dennoch nicht ganz realistisch komponiert ist.

Vom 20. Oktober bis zum 4. November

Öffnungstage und -zeiten: Mittwoch bis Sonntag von 10:00-12:00 Uhr und 15:00-19:00 Uhr

