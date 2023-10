Séance de lecture pour les petits – La MarbRErie 119 Rue du Général de Gaulle Trouville-sur-Mer, 29 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

La MarbRErie propose une lecture de livre pour enfant « La grenouille qui voulait voir la Terre d’en haut », de Nadia Gypteau et Soisem.

Suivie d’une séance de dédicaces par l’artiste qui a illustré le livre et expose actuellement à la galerie : SOISEM !

Du mercredi au dimanche, à 16h jusqu’au 4 novembre 2023.

Pour les enfants, de 3 à 5 ans..

2023-10-29 16:00:00 fin : 2023-10-29 17:00:00. .

119 Rue du Général de Gaulle La Marbrerie

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



La MarbRErie offers a reading of the children’s book « La grenouille qui voulait voir la Terre d’en haut », by Nadia Gypteau and Soisem.

Followed by a book signing by the artist who illustrated the book and is currently exhibiting at the gallery: SOISEM!

Wednesday to Sunday, 4pm until November 4, 2023.

For children aged 3 to 5.

La MarbRErie ofrece una lectura del libro infantil « La grenouille qui voulait voir la Terre d’en haut », de Nadia Gypteau y Soisem.

A continuación, firma de libros de la artista que ha ilustrado el libro y que expone actualmente en la galería: ¡SOISEM!

De miércoles a domingo, a las 16.00 h, hasta el 4 de noviembre de 2023.

Para niños de 3 a 5 años.

Die MarbRErie bietet eine Lesung aus dem Kinderbuch « Der Frosch, der die Erde von oben sehen wollte » von Nadia Gypteau und Soisem an.

Anschließend folgt eine Signierstunde mit der Künstlerin, die das Buch illustriert hat und derzeit in der Galerie ausstellt: SOISEM!

Mittwoch bis Sonntag um 16 Uhr bis zum 4. November 2023.

Für Kinder von 3 bis 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité