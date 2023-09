La Marbrerie – Exposition de Svetlana Mazoulevskaja et Dmitry Bulnygin 119 Rue du Général de Gaulle Trouville-sur-Mer, 8 septembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Nouvelle galerie d’art à Trouville-sur-Mer, découvrez la nouvelle exposition de La MarbRErie !

Nous sommes très fiers de pouvoir accueillir Svetlana Mazoulevskaja et Dmitry Bulnygin pour cette 4e exposition, qui se tient du 8 septembre au 1er octobre 2023.

Dmitry (inscrit à la liste de Meilleurs artistes contemporains russes) ATREEX, a évolué dans un milieu artistique underground au sein d’un collectif subversif et engagé contre le pouvoir politique (blue noses), et son travail est présent dans les collections permanentes du Centre Pompidou (Paris), du Musée des arts appliqués de Vienne (MAK), du Musée d’art moderne Kiasma (Helsinki), du Musée d’art moderne Erarta (Saint-Pétersbourg)

Svetlana est une artiste russe de formation suisse, qui maîtrise la représentation de l’environnement, mère nature, ses rêveries et mondes abstraits qu’elle nous invite à conceptualiser.

Horaires d’ouverture : toute la semaine, de 11 h à 13h et de 14h à 19h et jusqu’à 21h les samedis..

119 Rue du Général de Gaulle La Marbrerie

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



New art gallery in Trouville-sur-Mer, discover La MarbRErie’s new exhibition!

We are very proud to welcome Svetlana Mazoulevskaja and Dmitry Bulnygin for this 4th exhibition, which runs from September 8 to October 1, 2023.

Dmitry (listed as one of the best contemporary Russian artists) ATREEX, has evolved in an underground artistic milieu as part of a subversive collective committed against political power (blue noses), and his work can be found in the permanent collections of the Centre Pompidou (Paris), the Museum of Applied Arts Vienna (MAK), the Museum of Modern Art Kiasma (Helsinki), the Museum of Modern Art Erarta (St. Petersburg)

Svetlana is a Swiss-trained Russian artist who has mastered the representation of the environment, Mother Nature, her reveries and abstract worlds, which she invites us to conceptualize.

Opening hours: weekdays, 11am-1pm and 2pm-7pm, Saturdays until 9pm.

Nueva galería de arte en Trouville-sur-Mer, ¡descubra la nueva exposición de La MarbRErie!

Estamos muy orgullosos de acoger a Svetlana Mazoulevskaja y Dmitry Bulnygin para esta 4ª exposición, que tendrá lugar del 8 de septiembre al 1 de octubre de 2023.

Dmitry (catalogado como uno de los mejores artistas rusos contemporáneos) ATREEX, evolucionó en un medio artístico underground formando parte de un colectivo subversivo comprometido con la oposición al poder político (narices azules), y su obra se encuentra en las colecciones permanentes del Centro Pompidou (París), el Museo de Artes Aplicadas de Viena (MAK), el Museo de Arte Moderno Kiasma (Helsinki) y el Museo de Arte Moderno Erarta (San Petersburgo)

Svetlana es una artista rusa formada en Suiza que domina la representación del entorno, la madre naturaleza, sus ensoñaciones y los mundos abstractos que nos invita a conceptualizar.

Horario: toda la semana, de 11.00 a 13.00 y de 14.00 a 19.00, y hasta las 21.00 los sábados.

Neue Kunstgalerie in Trouville-sur-Mer, entdecken Sie die neue Ausstellung von La MarbRErie!

Wir sind sehr stolz darauf, Svetlana Mazoulevskaja und Dmitry Bulnygin für diese vierte Ausstellung begrüßen zu dürfen, die vom 8. September bis zum 1. Oktober 2023 stattfindet.

Dmitry (auf der Liste der Besten zeitgenössischen Künstler Russlands) ATREEX, hat sich in einem künstlerischen Untergrundmilieu in einem subversiven und gegen die politische Macht engagierten Kollektiv (blue noses) bewegt, und seine Arbeit ist in den ständigen Sammlungen des Centre Pompidou (Paris), des Museums für angewandte Kunst (MAK) in Wien, des Museums für moderne Kunst Kiasma (Helsinki) und des Museums für moderne Kunst Erarta (St. Petersburg) vertreten

Svetlana ist eine russische Künstlerin mit Schweizer Hintergrund. Sie beherrscht die Darstellung der Umwelt, Mutter Natur, ihrer Träumereien und abstrakten Welten, die sie uns einlädt, sie zu konzeptualisieren.

Öffnungszeiten: die ganze Woche von 11:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 19:00 Uhr, samstags bis 21:00 Uhr.

