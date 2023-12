MINI MARCHÉ DE NOËL DES CAILLOUX 119 rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon, 1 décembre 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Tous les samedis de décembre, le collectif Cultivons les Cailloux organise un mini marché artisanal devant la boutique au 119 rue des Douves.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

119 rue des Douves

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Every Saturday in December, the Cultivons les Cailloux collective organizes a mini craft market in front of the store at 119 rue des Douves

Todos los sábados de diciembre, el colectivo Cultivons les Cailloux organiza un mini mercado artesanal frente a la tienda del 119 rue des Douves

Jeden Samstag im Dezember organisiert das Kollektiv Cultivons les Cailloux einen Mini-Kunsthandwerksmarkt vor der Boutique in der 119 rue des Douves

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire