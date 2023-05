ATELIER SOINS DU VISAGE 119 Rue des Douves, 28 juin 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Formulez un démaquillant et une crème de jour et découvrez les propriétés des huiles et beurres végétaux ainsi que des hydrolats et huiles essentielles, avec Si les plantes..

2023-06-28

119 Rue des Douves Cultivons les cailloux

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Formulate a make-up remover and a day cream and discover the properties of vegetable oils and butters as well as hydrolats and essential oils, with Si plants.

Formule un desmaquillante y una crema de día y descubra las propiedades de los aceites y mantecas vegetales, así como de los hidrolatos y aceites esenciales, con plantas.

Formulieren Sie einen Make-up-Entferner und eine Tagescreme und entdecken Sie die Eigenschaften von Pflanzenölen und -butter sowie von Hydrolaten und ätherischen Ölen, mit Si Pflanzen.

