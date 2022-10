Déambulation architecturale // Bègles, connaissance et valorisation du patrimoine bâti et paysager. 119 route de Toulouse Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Déambulation architecturale // Bègles, connaissance et valorisation du patrimoine bâti et paysager.
Mardi 11 octobre, 12h00
119 route de Toulouse, Bordeaux

Réservation par mail ou via la billeterie en ligne. Tarifs : 6 euros, non-adhérent- 10 euros, adhésion à l’association – Gratuit pour les étudiants / les détenteurs de la Carte Jeune Bordeaux Métropole / les demandeurs d’emploi / et les adhérents.

Découvrez le travail mené par la Mission Inventaire et Connaissance du Patrimoine urbain, afin de relever, préserver et valoriser la richesse du paysage bâti et végétal de la ville de Bègles. 119 route de Toulouse 119 route de Toulouse Bègles Nansouty Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine Associée à la Direction générale de l’aménagement de Bordeaux Métropole, Renaissance des Cités d’Europe vous invite à découvrir le travail mené par la Mission inventaire et connaissance du patrimoine urbain. Commenté par l’équipe en charge de la mission, ce parcours a pour vocation de vous sensibiliser à la démarche de relevé architectural et paysager pour enrichir les outils d’urbanisme de la ville. Entre diversité des paysages, grandes constructions, échoppes, percées végétales, et création contemporaine, il s’agit ici de regarder, comprendre et de se projeter pour conserver l’intérêt patrimonial du quartier avec pragmatisme tout en lui permettant d’évoluer dans le respect de son ADN.

