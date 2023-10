Parcours en car : sur les pas de Jules et Julie Siegfried 119 Cours de la République Le Havre, 19 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Mon village, mon quartier, Femmes d’hier et d’aujourd’hui – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Figures phares de la fin du 19e siècle au Havre, Jules et Julie Siegfried ont joué un rôle politique et social important.

Du cimetière Sainte-Marie à la villa Le Bosphore en passant par le cercle Franklin ou encore la Cité havraise, parcourez

les lieux qui sont autant des marqueurs architecturaux de leur époque que des témoins de l’engagement éducatif et féministe du couple au niveau local.

Visite à 14h30.

Durée : 3h.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-11-19 14:30:00 fin : 2023-11-19 . .

119 Cours de la République

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mon village, mon quartier, Femmes d’hier et d’aujourd’hui – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Key figures in late 19th-century Le Havre, Jules and Julie Siegfried played an important political and social role.

From the Sainte-Marie cemetery to the Villa Le Bosphore, from the Franklin circle to the Cité havraise, discover

architectural landmarks of their time, as well as witnesses to the couple?s educational and feminist commitment to the local community.

Tour at 2.30pm.

Duration: 3 hours.

Reservations required.

Meeting point to be communicated upon registration.

Mon village, mon quartier, Femmes d’hier et d’aujourd’hui – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Jules y Julie Siegfried fueron figuras clave a finales del siglo XIX en Le Havre, desempeñando un importante papel político y social.

Del cementerio Sainte-Marie a la villa Le Bosphore, pasando por el círculo Franklin y la Cité havraise, haga un recorrido por los lugares que constituyen otros tantos hitos de la historia de Le Havre

del cementerio Sainte-Marie a la villa Le Bosphore, pasando por el círculo Franklin y la Cité havraise, explore lugares que son tanto hitos arquitectónicos de su época como testigos del compromiso educativo y feminista de la pareja a nivel local.

Visita a las 14.30 h.

Duración: 3 horas.

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Mein Dorf, mein Viertel, Frauen von gestern und heute – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Jahrhunderts in Le Havre spielten Jules und Julie Siegfried eine wichtige politische und soziale Rolle.

Vom Friedhof Sainte-Marie über den Franklin-Kreis und die Cité havraise bis hin zur Villa Le Bosphore können Sie hier

die Orte, die sowohl architektonische Marker ihrer Zeit als auch Zeugen des erzieherischen und feministischen Engagements des Paares auf lokaler Ebene sind.

Besichtigung um 14:30 Uhr.

Dauer: 3 Stunden.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-10-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche