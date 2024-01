Théâtre / Vidéo – Lame 119 boulevard de la Mer Hendaye, mardi 18 juin 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18 18:30:00

fin : 2024-06-18

Lame est un spectacle qui mêle vidéo et musique pour parler de numérique dans un univers empreint de mythologie et de réseaux sociaux.

Un mardi matin, deux divinités de l’Olympe apparaissent dans l’atelier d’une hackeuse : la déesse du métal et la déesse de l’électricité. Elles cherchent à déterminer laquelle est la plus puissante et la plus nécessaire à l’humanité. Dans une situation qui évoque les épisodes mythiques du Jugement de Pâris et de la pomme de la discorde, ces deux divinités demandent à l’humaine de trancher leur querelle.

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



