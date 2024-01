Atelier parents-enfants « Spect’Acteurs » 119 boulevard de la Mer Hendaye, samedi 30 mars 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

A partir de 15 ans.

Le Théâtre des Chimères propose un atelier de théâtre participatif pour restituer les émotions et souvenirs concernant ce spectacle, en mettant en jeu les corps et éventuellement la parole. Une manière de partager ce plaisir enfantin de jouer et d’imiter ce que l’on a vu et ressenti !

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



