Danse/Musique – Lenteurs 119 boulevard de la Mer Hendaye, jeudi 29 février 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 18:30:00

fin : 2024-02-29

Lenteurs est la suite naturelle de Silences, une installation sonore, visuelle et chorégraphique créée en 2019. Lenteurs est un manifeste, une invitation au temps de l’attention poétique au monde, opposée à un présent fragmenté et dispersé. Par

la danse, la musique, l’image, le texte, Lenteurs invite à la perception poétique du mouvement qui nous environne et nous habite.

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-03 par Hendaye Tourisme & Commerce