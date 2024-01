Théâtre – 2 soeurs 119 boulevard de la Mer Hendaye, samedi 10 février 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10

1953, dans le sud-ouest de l’Irlande, la jeune Aïleen O’Leary disparaît. 60 ans plus tard, Marc, ethnologue spécialiste des hystéries collectives, retrouve son carnet intime et soupçonne un lynchage et la résurgence des massacres de sorcières.

2 soeurs est un thriller-enquête où s’enchâssent dans la peau d’un seul comédien, les témoignages des protagonistes de l’histoire. Ils sont rapidement rejoints par des personnages qui ne font pas partie de la fiction et qui s’invitent au milieu du récit pour mieux la troubler…

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



