Exposition – Brins de mémoire 119 boulevard de la Mer Hendaye, 10 janvier 2024, Hendaye.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 15:00:00

fin : 2024-02-03 19:00:00

Né en 1958, Alain découvre la peinture à l’huile à l’adolescence. L’aventure picturale ne le quittera plus, à travers un processus complètement autodidacte, animé par la même passion que celle qui le mène vers une carrière de marin. Après un parcourt classique, les toiles évoluent assez rapidement vers l’abstrait, et sont généralement l’expression autobiographique de souvenirs marquants. L’émotion faite visuelle, dirait-il, fût-elle un drame ou un bonheur.

Parallèlement à cette vocation, une longue carrière maritime très diverse suivra ses pas d’artiste, ponctués par quelques expositions, et autres ouvrages relatif à ses toiles ; car l’écriture vient souvent en complément des lignes et des couleurs, comme un indispensable ajustement aux traits les plus secrets de son œuvre. Une main tendue vers les méandres de sa propre vie, à travers l’évidence des thèmes majeurs qui la jalonne….

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



