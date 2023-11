Exposition – Aventures dans le Grand Nord : La Laponie 119 boulevard de la Mer Hendaye, 28 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

TXOMIN OLAIZOLA BETAT

Le biriatuar Txomin Olaizola nous raconte dans cette exposition son aventure en Laponie dans des conditions extrêmes.

Rencontre avec Txomin Olaizola le 1 décembre à 18h à la médiathèque..

2023-11-28 fin : 2023-12-16 13:00:00. .

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



TXOMIN OLAIZOLA BETAT

The biriatuar Txomin Olaizola tells us in this exhibition his adventure in Lapland in extreme conditions.

Meeting with Txomin Olaizola on 1 December at 18:00 in the media.

TXOMIN OLAIZOLA BETAT

El biriatuar Txomin Olaizola nos cuenta en esta exposición su aventura en Laponia en condiciones extremas.

Encuentro con Txomin Olaizola el 1 de diciembre a las 18:00 en la mediateca.

TXOMIN OLAIZOLA BETAT

Der Biriatuar Txomin Olaizola erzählt uns in dieser Ausstellung von seinem Abenteuer in Lappland unter extremen Bedingungen.

Treffen mit Txomin Olaizola am 1. Dezember um 18 Uhr in der Mediathek.

