Théâtre – De nos vieux 119 boulevard de la Mer Hendaye, 17 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

À l’EHPAD « Ecureuils Bleus », la logique économique qui régit l’organisation du travail met à mal l’humanité inhérente au soin.

Ces jours-ci, entre la préparation de la fête des 50 ans de l’établissement et la menace d’une inspection sanitaire inopinée, l’ambiance y est particulièrement électrique et Solange, cadre de santé, est à deux doigts de l’explosion.

Ce spectacle, où les vieux sont des marionnettes, interroge avec humour et poésie la relation de soin et la dépendance..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At the Ecureuils Bleus nursing home, the economic logic governing the organization of work is undermining the humanity inherent in care.

These days, between preparations for the establishment?s 50th birthday party and the threat of an unannounced health inspection, the atmosphere is particularly electric, and Solange, the health executive, is on the verge of exploding.

This show, in which the elderly are puppets, questions the relationship between care and dependency with humor and poetry.

En la residencia de ancianos Ecureuils Bleus, la lógica económica que rige la organización del trabajo está socavando la humanidad inherente a los cuidados.

Estos días, entre los preparativos de la fiesta del 50º aniversario del establecimiento y la amenaza de una inspección sanitaria sin previo aviso, el ambiente es especialmente eléctrico y Solange, la ejecutiva sanitaria, está al borde de la explosión.

Esta obra, en la que los ancianos son marionetas, explora con humor y poesía la relación entre cuidados y dependencia.

Im Pflegeheim « Ecureuils Bleus » wird die Menschlichkeit, die der Pflege innewohnt, durch die wirtschaftliche Logik, die die Arbeitsorganisation bestimmt, untergraben.

In diesen Tagen, zwischen den Vorbereitungen für die 50-Jahr-Feier des Heims und einer drohenden unangekündigten Gesundheitsinspektion, ist die Stimmung besonders aufgeheizt und Solange, die Leiterin des Gesundheitswesens, steht kurz vor der Explosion.

Dieses Stück, in dem die alten Menschen Marionetten sind, hinterfragt mit Humor und Poesie die Pflegebeziehung und die Abhängigkeit.

Mise à jour le 2023-07-04 par Hendaye Tourisme & Commerce