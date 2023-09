Semaine des Enfants – « Marionnettes en duo » 119 boulevard de la Mer Hendaye, 4 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

A partir de 6 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte.

Places limitées – Inscriptions par mail.

Animé par une médiatrice du Service Culture, cet atelier permettra de s’initier à la manipulation en duo, et découvrir entre autres l’art des marionnettes portées et marionnettes sur table.

De bien jolis échanges en perspective !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 12:00:00. .

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From age 6, must be accompanied by an adult.

Places are limited – Please register by e-mail.

Led by a mediator from the Service Culture, this workshop will introduce you to the art of duet manipulation, and discover, among other things, the art of hand-held puppets and table puppets.

We look forward to a lively exchange of ideas!

Los niños mayores de 6 años deben ir acompañados de un adulto.

Las plazas son limitadas. Inscríbase por correo electrónico.

Dirigido por un mediador del Departamento de Cultura, este taller le iniciará en el arte de la manipulación de marionetas por parejas, y le introducirá en el arte de las marionetas de mano y de mesa.

¡Esperamos intercambios animados!

Ab 6 Jahren, muss von einem Erwachsenen begleitet werden.

Begrenzte Plätze – Anmeldungen per E-Mail.

Dieser Workshop wird von einer Vermittlerin des Kulturdienstes geleitet und bietet die Möglichkeit, sich in die Manipulation von Duos einzuführen und unter anderem die Kunst der Trag- und Tischmarionetten zu entdecken.

Ein schöner Austausch in Aussicht!

