Théâtre – Pépinière d’audaces 119 boulevard de la Mer Hendaye, 29 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Par la compagnie Nanoua.

Une histoire de femmes et de filiation se tisse autour d’un métier rare mais néanmoins reconnu de jubilation publique depuis 4 générations : les Glaneuses d’audaces !

De ville en village, elles bousculent les murs de la frousse et de rire nous éclaboussent, en fabriquant en mots, mouvements et objets culottés, des portraits d’Audacieux.ses.

Sidonie et Léonie, duo virevoltant, nous partageront des pépites d’audace glanées sur les chemins de la grande Histoire…

Ainsi que sur Hendaye, où elles sont allées gigoter poétiquement le quotidien des habitant.e.s !.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Compagnie Nanoua.

A story of women and lineage weaves itself around a rare but nonetheless recognized profession of public jubilation for 4 generations: les Glaneuses d?audaces!

From town to town, they shake down the walls of fear and laughter, crafting portraits of the audacious in words, movement and cheeky objects.

Sidonie and Léonie, a twirling duo, will share nuggets of audacity gleaned from the paths of History?

As well as in Hendaye, where they have poetically wiggled their way through the daily lives of the locals!

Por la empresa Nanoua.

Una historia de mujeres y linajes tejida en torno a una profesión poco común y reconocida como fuente de júbilo público desde hace 4 generaciones: ¡las Glaneuses d’audaces!

De ciudad en ciudad, derriban los muros del miedo y nos salpican de risa, utilizando la palabra, el movimiento y objetos descarados para crear retratos de los audaces.

Sidonie y Léonie, un dúo giratorio, compartirán las pepitas de audacia recogidas en los senderos de la Historia?

Así como en Hendaya, donde han agitado poéticamente la vida cotidiana de los lugareños

Von der Nanoua Company.

Eine Geschichte über Frauen und ihre Abstammung, die sich um einen seltenen, aber seit vier Generationen anerkannten Beruf des öffentlichen Jubels rankt: die Glaneuses d’audaces (Glaneusen der Kühnheit)!

Von Stadt zu Dorf rütteln sie an den Mauern des Schreckens und bringen uns zum Lachen, indem sie mit Worten, Bewegungen und frechen Objekten Porträts von Wagemutigen erstellen.

Sidonie und Léonie, ein flirrendes Duo, teilen mit uns die Nuggets der Kühnheit, die sie auf den Wegen der großen Geschichte gefunden haben?

Und in Hendaye, wo sie den Alltag der Einwohner poetisch aufgerollt haben!

