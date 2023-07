Sortie de résidence – Peace Place 119 boulevard de la Mer Hendaye, 20 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Peace Place est un projet pour saxophone solo et électronique. Ancré dans le domaine contemporain, il emprunte aussi bien au jazz qu’aux musiques improvisées.

Eric Lenormand s’est affirmé au fil de ses expériences d’interprète en lien avec les musiques d’aujourd’hui et nourrit de ses influences et de son parcours. Il accorde une

place toute particulière à l’électronique avec l’utilisation de pédales d’effets. Ces outils, qui prolongent le saxophone, servent à augmenter, amplifier et transformer le geste

musical..

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Peace Place is a project for solo saxophone and electronics. Anchored in the contemporary sphere, it borrows from both jazz and improvised music.

Eric Lenormand has established himself as a performer of today?s music, drawing on his own influences and background. He places

the use of effects pedals. These tools, which extend the saxophone, serve to augment, amplify and transform the musical gesture

the musical gesture.

Peace Place es un proyecto para saxofón solista y electrónica. Anclado en la esfera contemporánea, toma prestado tanto del jazz como de la música improvisada.

Eric Lenormand se ha consolidado como intérprete de música contemporánea, basándose en sus propias influencias y antecedentes. Utiliza

el uso de pedales de efectos electrónicos. Estas herramientas, que amplían el saxofón, sirven para aumentar, amplificar y transformar el gesto musical

el gesto musical.

Peace Place ist ein Projekt für Saxophon solo und Elektronik. Es ist im zeitgenössischen Bereich verankert und nimmt sowohl Anleihen aus dem Jazz als auch aus der improvisierten Musik.

Eric Lenormand hat sich im Laufe seiner Erfahrungen als Interpret in Verbindung mit der zeitgenössischen Musik etabliert und nährt sich von seinen Einflüssen und seinem Werdegang. Er legt Wert auf

der Elektronik durch den Einsatz von Effektpedalen einen ganz besonderen Platz ein. Diese Werkzeuge, die das Saxophon verlängern, dienen dazu, die Geste zu verstärken, zu vergrößern und zu transformieren

musikalisch zu verändern.

