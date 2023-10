Expositon – Hendaia Film Festival 119 boulevard de la Mer Hendaye, 18 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Originaire d’Occitanie, Véronique de la Devèze est arrivée au Pays Basque après un virage professionnel qui lui a fait quitter les livres pour la cuisine, les deux répondants à son goût affirmé pour la découverte et le partage.

La photo comme une évidence participe de ce goût. L’appareil photo comme moyen d’attraper et restituer la beauté, la malice et l’incongruité du monde, avec un penchant pour les matières, les répétitions, la texture de l’eau et les clins d’œil des objets du quotidien..

2023-10-18 fin : 2023-10-28 13:00:00. .

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Originally from the Occitanie region of France, Véronique de la Devèze arrived in the Basque Country after a career change that saw her leave books for cooking, both of which reflect her strong taste for discovery and sharing.

Photography is an obvious part of this taste. The camera as a means of capturing and rendering the beauty, mischief and incongruity of the world, with a penchant for materials, repetition, the texture of water and the winks of everyday objects.

Originaria de la región francesa de Occitanie, Véronique de la Devèze llegó al País Vasco tras un cambio de carrera que la llevó a dejar los libros por la cocina, que le encanta descubrir y compartir.

La fotografía es una parte evidente de este gusto. La cámara como medio para captar y plasmar la belleza, la picardía y la incongruencia del mundo, con predilección por los materiales, la repetición, la textura del agua y los guiños de los objetos cotidianos.

Véronique de la Devèze stammt aus Okzitanien und kam nach einem beruflichen Umbruch ins Baskenland, der sie von Büchern zur Küche führte.

Die Fotografie ist ein Teil dieser Vorliebe. Die Kamera als Mittel, um die Schönheit, den Schalk und die Ungereimtheiten der Welt einzufangen und wiederzugeben, mit einer Vorliebe für Materialien, Wiederholungen, die Textur des Wassers und das Zwinkern der Alltagsgegenstände.

