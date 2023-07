Sortie de résidence – Le Bocal 119 boulevard de la Mer Hendaye, 5 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Après Une chaussure dans le bocal, spectacle entre contes et clown où un personnage loufoque nous raconte Les souliers rouges et La petite sirène d’Hans Christian Andersen, sans happy end à la Walt Disney, Le bocal propose une version encore plus siphonnée.

Lise Hervio sera en résidence pour approfondir le jeu et l’écriture de ce spectacle cocasse où les chaussons de danse croisent des sirènes au fond d’un bocal, mais pas tout à fait sans queue ni tête..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . .

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Following on from Une chaussure dans le bocal, a show combining storytelling and clowning in which a zany character recounts Hans Christian Andersen?s The Red Shoes and The Little Mermaid, with no happy ending à la Walt Disney, Le bocal offers an even more siphoned-off version.

Lise Hervio will be in residence to further develop the acting and writing of this comical show, in which dancing slippers meet mermaids at the bottom of a jar, but not quite without a head and tail.

Después de Une chaussure dans le bocal, un espectáculo que combina la narración de cuentos y el clown, en el que un personaje chiflado relata Las zapatillas rojas y La sirenita de Hans Christian Andersen, sin final feliz a la Walt Disney, Le bocal propone una versión aún más sifónica.

Lise Hervio estará en residencia para desarrollar la interpretación y la escritura de este cómico espectáculo en el que las zapatillas bailarinas se encuentran con las sirenas en el fondo de una pecera, pero el espectáculo no está del todo descabezado.

Nach Une chaussure dans le bocal, einer Aufführung zwischen Märchen und Clown, in der eine verrückte Figur uns Die roten Schuhe und Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen erzählt, ohne Happy End à la Walt Disney, bietet Le bocal eine noch siphoniertere Version.

Lise Hervio wird in Residenz sein, um das Spiel und das Schreiben dieses komischen Stücks zu vertiefen, in dem die Tanzschuhe auf dem Boden eines Einmachglases auf Meerjungfrauen treffen, aber nicht ganz ohne Schwanz und Kopf.

