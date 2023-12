LE PERE NOËL ARRIVE PAR LE CANAL DU MIDI A PORT-SUD ! 119 Avenue Tolosane Ramonville-Saint-Agne, 4 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Ramonville-Saint-Agne,Haute-Garonne

Cela fait 40 ans que le Père Noël nous fait la surprise d’arriver à Port-Sud en bateau, sur le canal du Midi ! Venez nombreux fêter cet évènement !.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 20:30:00. .

119 Avenue Tolosane

Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie



It’s been 40 years since Santa Claus surprised us by arriving at Port-Sud by boat on the Canal du Midi! Come and celebrate!

Hace 40 años que Papá Noel nos sorprendió llegando a Port-Sud en barco por el Canal du Midi ¡Venga a celebrarlo!

Seit 40 Jahren überrascht uns der Weihnachtsmann mit seiner Ankunft in Port-Sud auf einem Schiff auf dem Canal du Midi! Kommen Sie zahlreich, um dieses Ereignis zu feiern!

