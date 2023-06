Les Mélomanes fêtent le Centenaire 119 Avenue Maurice Martin Soorts-Hossegor, 7 juillet 2023, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor,Landes

Concert du centenaire au Sporting Casino, organisé par les Mélomanes Côte Sud, avec l’ensemble orchestral de Biarritz, sous la direction d’Yves Bouillier.

Plein tarif : 20€

Adhérents Mélomanes : 12€.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . EUR.

119 Avenue Maurice Martin Sporting Casino

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Centenary concert at Sporting Casino, organized by Mélomanes Côte Sud, with the Biarritz orchestral ensemble, conducted by Yves Bouillier.

Full price: 20?

Mélomanes members: 12?

Concierto del centenario en el Sporting Casino, organizado por Mélomanes Côte Sud, con el conjunto orquestal de Biarritz, dirigido por Yves Bouillier.

Precio completo: 20?

Miembros de Mélomanes: 12?

Jubiläumskonzert im Sporting Casino, organisiert von Les Mélomanes Côte Sud, mit dem Ensemble Orchestral de Biarritz unter der Leitung von Yves Bouillier.

Voller Preis: 20?

Mitglieder von Mélomanes: 12?

