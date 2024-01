ENRICO MACIAS LA FÊTE… CONTINUE ! 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac, dimanche 13 octobre 2024.

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 16:00:00

fin : 2024-10-13 16:00:00

Damien Nougarede & Backstage Event présentent :

Enrico Macias » La fête continue ! »

Enrico Macias, en concert, c’est une autre dimension.



C’est aller au-delà de sa musique, de ses chansons.



Enrico, sur scène, c’est d’abord une ambiance, une générosité, un amour palpable et réciproque entre lui et son public.



A l’aube de ses 60 ans de carrière, ses chansons rassemblent et s’offrent comme un message d’espoir et de tolérance.



Durant 1h30, venez chanter ses refrains les plus connus et danser sur ses airs de fête indémodables, et en même temps si personnels.



Parce que, plus que jamais, la Fête continue…

Tarifs :

Carré or : 59€

Catégorie 1 : 49€

Catégorie 2 : 39€

Catégorie 3 : 29€

.

119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Palais des congrès Atlantia

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-04 par eSPRIT Pays de la Loire