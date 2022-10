Semaine du tourisme économique et savoir-faire : ATLANTIA 119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Semaine du tourisme économique et savoir-faire : ATLANTIA
Mardi 25 octobre, 16h30
119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule

Le Palais des Congrès Atlantia est un lieu unique de rencontres au cœur de La Baule. Le site se caractérise par un double usage, à la fois dans sa mission et dans ses publics. C'est un Palais des Congrès de dimension nationale à l'ambition internationale, mais c'est aussi un équipement d'animation culturelle et un véritable lieu de vie en symbiose avec son environnement.

2022-10-25T16:30:00+02:00

2022-10-25T18:00:00+02:00

