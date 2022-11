118e Critérium des calanques Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

118e Critérium des calanques Marseille 8e Arrondissement, 26 février 2023, Marseille 8e Arrondissement. 118e Critérium des calanques

Départ de la calanque de Port Miou, Luminy et du centre aéré Pastré Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2023-02-26 08:00:00 08:00:00 – 2023-02-26 Marseille 8e Arrondissement

Bouches-du-Rhône 5 parcours sont proposés: 38km, 32km, 24km, 16km, 8km, qui arrivent tous à la campagne Pastré.

Départ à 8h

Super Critérium 38 km 2.000m : allure très soutenue Pour marcheurs super-entraînés (durée 8h) calanque de Port-Miou



Traversée Cassis – Marseille 32 km 1.700m départ à 8h, allure soutenue pour marcheurs entraînés 3 massif de Puget 24 km 1.200m (durée 7h) départ à 9h.



Massif de Puget 24 km 1.200m (durée 7h), allure normale, pour bons marcheurs

départ à 9h de Luminy.



Calanque de Marseilleveyre, 16 km, 600m ( durée 5/6h) allure moyenne, départ 10h de Luminy.



Marseilleveyre Grand Malvallon, 8 km, 350m ( durée 4/5h) allure modérée, départ 11h de Callelongue.



Quelques conseils pour participer (inscription sur le site KMS).

• Choisir un parcours adapté à votre forme physique

• Equiper les pointes de vos bâtons d’embouts caoutchouc

• Pensez à prendre des protections contre le soleil ou les intempéries

• Penser à boire et à vous alimenter régulièrement

• Respecter les consignes des » baliseurs » et des » balais «

• Afin de protéger la nature, pensez à prendre votre gobelet pour les boissons

A l’arrivée à la campagne Pastré, profitez gratuitement d’une séance de réflexologie plantaire pour redynamiser votre corps. L’Association des Excursionnistes Marseillais organise le dernier dimanche de février le Criterium des Calanques, qui se déroulera au sein du Parc National des Calanques. +33 4 91 84 75 52 Société des Excursionnistes Marseillais Marseille 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Autres Lieu Marseille 8e Arrondissement Adresse Départ de la calanque de Port Miou, Luminy et du centre aéré Pastré Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Ville Marseille 8e Arrondissement lieuville Marseille 8e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-8e-arrondissement/

118e Critérium des calanques Marseille 8e Arrondissement 2023-02-26 was last modified: by 118e Critérium des calanques Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement 26 février 2023 Bouches-du-Rhône Départ de la calanque de Port Miou Luminy et du centre aéré Pastré Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône